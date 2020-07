Accoltellato dopo una lite in discoteca, morto 26enne

Una lite probabilmente per futili motivi finita in tragedia. Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato in una discoteca a Sassari la notte scorsa, ed è deceduto questo pomeriggio all'ospedale della città, per le gravi ferite riportate. Una lite nata probabilmente per aver importunato l'ex ragazza dell'accoltellatore, che dopo aver sferrato due fendenti, una al braccio, ed uno al ventre, mortale, si è dato alla fuga. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno poi trovato l'aggressore in una casa di proprietà della famiglia dopo qualche ora. Accusato di omicidio ora è nel carcere di Bancali.