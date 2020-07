Palermo, omicidio nella notte: ucciso carpentiere

(Fotogramma)

C’è un uomo sospettato per l’omicidio del carpentiere palermitano ucciso nella notte al Cep di Palermo. L’uomo viene sentito da alcune ore negli uffici della questura di Palermo ma non è in stato di fermo. Francesco Paolo Lombardini, 47 anni, è stato ucciso a colpi di parola sotto la sua abitazione. E' morto in ospedale dove è stato accompagnato poco prima delle quattro di notte.

Gli inquirenti hanno ascoltato i parenti ma avrebbero trovato delle incongruenze con il racconto dei congiunti e i riscontri. Secondo il racconto della moglie la vittima sarebbe scesa per strada per "controllare la sua auto" ma questa versione non convince gli inquirenti.