Firenze, coniugi trovati morti in casa: marito suicida

Sospetto omicidio-suicidio a Firenze, in un'abitazione di via Francesco Caracciolo, nella zona di via Faentina. Due anziani coniugi - il marito 93 anni e la moglie 88 anni - sono stati trovati morti questa mattina nell'appartamento di loro proprietà. A scoprire i cadaveri della coppia sono stati i parenti, che si sono recati nella casa preoccupati dal fatto che non riuscivano a contattarli telefonicamente.

Da quanto si è appreso, il 93enne si è sparato con un fucile regolarmente detenuto. Ancora a chiarire le cause del decesso della moglie, trovata sul letto senza segni apparenti di arma da fuoco sul corpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle polizia, della squadra mobile e della polizia scientifica, con il pm di turno per il sopralluogo, che ha disposto l'autopsia. Si fa tuttavia strada l'ipotesi di un caso di omicidio-suicidio.