Meningite, bimbo di 3 anni ricoverato al Meyer di Firenze

(Foto Fotogramma)

Un bambino di 3 anni è ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze per un caso di meningite di tipo B. Secondo quanto si apprende, il piccolo, che proviene dalla Versilia, è in prognosi riservata e le sue condizioni sono stabili. Il bambino è stato trasferito all'ospedale pediatrico di Firenze nella notte.

Il bambino, di Torre del Lago, a quanto si apprende sembrerebbe vaccinato. Intanto è scattata la profilassi per circa 70 bimbi dell'asilo, per i famigliari e il personale dell'ospedale che sono venuti in contatto con lui.