Valanga in Val Senales, morte una donna e due bimbe

Ancora vittime in montagna. Una donna e due bambine hanno perso la vita in una valanga in Val Senales, in Alto Adige. La seconda bimba è morta per le ferite riportate.

In un primo intervento i soccorritori avevano estratto un ragazzo di 11 anni e suo padre che, subito ricoverati in ospedale a Merano, non sono in pericolo di vita. Sono tutti cittadini tedeschi. Sul posto i carabinieri stanno cercando di risalire alla dinamica dell'incidente, non ancora chiara. Domenica mattina, con la luce del giorno, riprenderanno le ricerche. Il timore infatti è che ci siano altre vittime. Le indagini saranno portate avanti dalla Guardia di finanza.

"Sul posto tre elicotteri - ha informato il Cnsas su Twitter - di cui uno proveniente dall'Austria. La valanga è scesa a una quota di 1800 metri circa e si è estesa per oltre 300 metri, in un punto in cui una pista da sci curva per circa 90°".