Capodanno, 'quota 100' il nuovo botto illegale

Come ogni anno, la fine del mese di dicembre è il periodo dell’acquisto e utilizzo più frequente dei fuochi d’artificio e come sempre la cronaca riporta incidenti, anche mortali, e sequestri ingenti di botti illegali in varie parti d’Italia. La new entry è 'quota 100', come la misura della pensione anticipata varata dal governo. Nuovo nome per adeguarsi all'attualità, e con un potenziale distruttivo sempre più grande, infatti può contenere fino a 800 grammi di miscuglio esplosivo. Questo il nuovo botto, ovviamente illegale, che si sta diffondendo sul mercato parallelo dei fuochi d'artificio per Capodanno che altro non è che la riproposizione dei consueti e pericolosissimi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l'attualità del momento, come lo storico 'Pallone di Maradona' o la 'Bomba Bin Laden'.

Per questo, come sempre, in prossimità delle festività di fine anno il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia promuove la campagna di sensibilizzazione 'Usa la testa non rovinarti la festa', rivolta soprattutto ai giovani, per educarli al corretto uso dei fuochi pirotecnici legali e disincentivare l’acquisto dei pericolosissimi fuochi illegali, che spesso provocano tante vittime, specie nei giovani in età adolescenziale.