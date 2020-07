(Fotogramma)

Un trentenne è stato gravemente ferito nelle prime ore della mattina a Bitti, in provincia di Nuoro. A quanto si apprende, sarebbe intervenuto per far cessare una rissa scoppiata tra alcuni avventori e sarebbe stato colpito da alcune coltellate all'addome. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.