Scomparsa la moglie del generale Adinolfi, il cordoglio dell'Adnkronos

Il Gruppo Adnkronos è vicino al generale Michele Adinolfi, presidente di Adnkronos Comunicazione, per la scomparsa della moglie Lilli, che si è spenta questa mattina a Roma. I funerali si terranno domani, lunedì 30 dicembre, alle ore 15, presso la chiesa di Santa Prisca, in via di Santa Prisca 11, a Roma.