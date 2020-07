Milano, esplosione in appartamento: una donna ustionata

(Fotogramma)

Una giovane donna è rimasta ustionata a seguito di un'esplosione avvenuta questa sera in un appartamento di Senago (Milano), in via Udine. Stando a quanto reso noto dall'Areu, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, l'esplosione, avvenuta poco dopo le 19.30, ha comportato il crollo di un muro divisorio. Sul posto vigili del fuoco, due automediche e tre ambulanze.

Sono 6 le persone che sono state valutate dal 118 a seguito dell'esplosione. Tra loro, la donna di 20 anni che ha riportato ustioni di secondo grado alle gambe, e una 59enne alla quale è caduto addosso un armadio e che ha riportato contusioni. Quattro persone hanno rifiutato di essere trasportate in ospedale. Stando a una prima ricostruzione, a provocare l'incidente sarebbe stata l'esplosione di una stufa.