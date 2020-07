Ragazze investite, Bongiorno: "E' tragedia, non una fiction"

Foto Adnkronos

''Questa tragedia si sta trasformando, giorno per giorno, in una fiction''. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Giulia Bongiorno, avvocato dei genitori di Gaia von Freymann, una delle due sedicenni investite e uccise in corso Francia nella notte di sabato 21 dicembre, che dalle colonne del quotidiano lancia un appello. ''I tempi della giustizia non sono veloci come quelli delle notizie, che magari poi vengono smentite. Allora resistete alla tentazione di trattare queste ragazze come i personaggi di una fiction''.

Per Bongiorno ''si va alla ricerca spasmodica di novità, di dettagli a effetto. Proliferano testimoni mediatici che raccontano fatti spesso in contrasto tra loro. E ogni elemento, nonostante le contraddizioni, viene amplificato come fosse la verità''.

''Qui si va alla ricerca dell’anomalia. La tragica fine delle ragazze è talmente dolorosa da indurre a cercare un comportamento anomalo quasi per concludere che ai nostri figli non capiterà perché non sono così imprudenti e allora ogni giorno se ne inventa una''.