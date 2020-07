'Siamo l'Italia che si sta rialzando', l'inno delle sardine è già virale

(Fotogramma)

"Siamo sardine e siamo tante, siamo formiche col passo d'elefante. Siamo l'allarme che sta già suonando, spargete voce che il vento sta cambiando. Siamo persone e siamo tante, siamo formiche col passo d'elefante, siamo l'Italia che si sta rialzando, spargete voce stiamo arrivando". Un giro melodico allegro e scanzonato, parole chiare, facili da ricordare: è il tempo dell'Inno delle Sardine, che strizza l'occhio a Mameli, ma anche a Pino Daniele.

La canzone - "6000 (siamo una voce"- sarà presentata il 19 gennaio a Bologna in piazza VIII Agosto. "Papà Mameli ci voleva desti, un po' in ritardo, ma adesso siamo svegli!", canta MaLaVoglia, con il musicista Francesco Tripi e con Marco Mori su idea di Giordano Sangiorgi. Il video e la canzone pubblicati sul canale Youtube, avranno un futuro: in poche ore è già un successo virale.