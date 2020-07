Capodanno, come usare i botti in sicurezza

(Fotogramma)

Un vademecum per l'utilizzo dei fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2020 è stato diffuso dalla Questura di Udine. Il documento contiene una serie di consigli rivolti alla cittadinanza per festeggiare l'arrivo del 2020 in sicurezza. Al primo posto, quello di utilizzare solo prodotti pirotecnici marcati CE, che ne garantiscono la sicurezza e di rivolgersi per l'acquisto soltanto da rivenditori autorizzati. Attenersi poi alle istruzioni d'uso riportate sul prodotto e non modificarlo e creare artifici artigianali.

La Questura rammenta che è sempre meglio utilizzare i fuochi all'aperto e consiglia di scegliere sempre il luogo idoneo, lontano da aree boschive e/o a rischio incendio, lontano da ospedali e ricoveri per animali e da luoghi affollati o dove si svolgono manifestazioni. I bambini vanno tenuti a distanza di sicurezza.

Al momento dell'accensione si ricorda di posizionare i razzi in modo che la traiettoria sia libera e sicura, di accenderne uno alla volta e di non porsi con il viso sopra l'artificio. Una volta accesi, ci si deve portare subito alla distanza di sicurezza indicata. Se l'artificio pirotecnico non funziona, non provare a riaccenderlo e non avvicinarsi e, soprattutto, assolutamente non toccarlo e avvisare del fatto tramite il numero unico di emergenza 112. Se ci accorge che è in atto un incendio o si assiste a un principio d'incendio, il suggerimento è di non esitare a chiamare il 112. La polizia ricorda infine le categorie di fuochi d'artificio e le loro limitazioni alla vendita: per il tipo F1 è previsto il libero acquisto ai maggiori di 14 anni; per l'F2 libero acquisto ai maggiori di anni 18, muniti di documento d'identità; per l'F3 l'acquisto è soggetto al possesso del porto d'armi o al nulla osta del questore, mentre gli F4 sono invece prodotti professionali, destinati solo a persone con competenze specialistiche.