Capodanno, decalogo per un 2020 senza stress

(Fotolia)

L'anno nuovo è per tradizione sinonimo di buoni propositi. Per raggiungere un benessere psicofisico ma anche e soprattutto per conquistare obiettivi in ambito lavorativo. "L'importante è essere perseveranti fino a quando il buon pensiero diventa realtà", spiega Giuseppe Gambardella, di SpeedDate.it, il portale che offre il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e tanti potenziali partner. "A partire dalla prodigiosa vision dell'imprenditore Richard Branson, che agli esordi degli anni Settanta del secolo scorso stilò la sua lista di consigli per arrivare al successo, l'importanza dei buoni propositi è indiscutibile", commenta Roberto Sberna, general manager di AnimaSelect.it. Ecco, allora, in occasione dell'avvicinarsi del nuovo anno, i 10 consigli per conquistare nel 2020 i propri obiettivi.

- Non seguire gli impulsi razionali ma le emozioni: è imprescindibile che ogni buon proposito non sia legato esclusivamente al senso del dovere o comunque alla sfera razionale

- Semplificare le proprie vision in maniera tale da evitare inutili sforzi e stress senza profitto

- Chiedere aiuto rivolgendosi alla persona più adatta ad aiutarci in base ad ogni diversa situazione

- Affrontare un problema alla volta migliorando step-by-step l'approccio a ciascun problema/opportunità

- Focalizzarsi sui risultati intermedi celebrando quei piccoli progressi che porteranno a raggiungere i propri obiettivi

- Identificare e riformulare gli obiettivi irraggiungibili in maniera che l'impossibile diventi possibile.

- Sapere essere assertivi ed evitare quindi ogni forma di vittimismo

- Prendersi cura del proprio corpo che è parte integrante del nostro benessere psicofisico.

- Imparare a porsi e porre continuamente domande e ad ascoltare le risposte perché comunicare con se stessi o con gli altri è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

- Coltivare almeno una volta ogni mese una nuova relazione personale o lavorativa facendo nascere opportunità attraverso lo scambio di idee con gli altri.