Ponte Morandi, incendio nel cantiere del nuovo viadotto

Un incendio è divampato all'alba nel cantiere per il nuovo Ponte Morandi, a Genova (FOTO). Il rogo avrebbe interessato del materiale presente in una delle pile. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero state le impalcature della nuova pila 13 a prendere fuoco nell'incendio. I vigili del fuoco che sono riusciti a raggiungerlo tramite l'autoscala. Precauzionalmente la polizia municipale ha chiuso via Fillak in entrambe le direzioni, poi riaperta.

Nel rogo non risulterebbero feriti. L'accaduto è ancora da ricostruire: le fiamme potrebbero essere partite dalle scintille dovute a un flessibile ma sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica che ha generato l'incendio.