Roma, scontro scooter-autocarro: morto centauro

(Fotogramma)

Un uomo di 43 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto in via Cernaia, a Roma. La vittima si trovava a bordo di uno scooter che si è scontrato, intorno alle 8.15, con un autocarro del servizio giardini condotto da un uomo di 56 anni che si è fermato e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale che ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Intanto l’uomo alla guida dell'autocarro è stato accompagnato all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito.