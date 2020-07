Capodanno, cede controsoffitto in hotel: 4 feriti /VIDEO

(Fotogramma)

Quattro persone sono rimaste ferite, a Bari, a causa del cedimento di un controsoffitto all’hotel Excelsior, nella centralissima via Giulio Petroni, durante la festa del veglione di Capodanno.



Secondo quanto si apprende da fonti investigative, due dei quattro feriti portati in ospedale sono stati dimessi subito mentre gli altri due hanno chiesto di rimanere in osservazione per 24 ore. Sull'episodio, che ha provocato sconcerto e paura tra i numerosi partecipanti all'evento, indagano i carabinieri.