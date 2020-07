Pescara, fermato uomo per morte 35enne

(FOTOGRAMMA)

Un uomo è stato fermato per la morte del 35enne Marco C., deceduto in ospedale dopo essere stato trovato ferito sul pianerottolo di un palazzo del complesso noto come 'Ferro di Cavallo' nel quartiere Rancitelli di Pescara. L'uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dove però è morto meno di un'ora dopo. Il fermato, un pregiudicato di 29 anni, rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile di Pescara, è accusato di omicidio volontario.