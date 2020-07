Quando un fedele fece cadere il Papa in Messico /Video

L'affetto dei fedeli per Papa Francesco a volte rischia di essere eccessivamente impetuoso. L'episodio avvenuto ieri a piazza San Pietro, dove una donna ha afferrato il braccio del Pontefice, ricorda per certi versi quello accaduto nel 2016 durante il viaggio in Messico. Il Papa, afferrato per la mano da un fedele, rischiò di cadere su un disabile. "Non essere egoista!", disse il Pontefice rivolgendosi al giovane che aveva provocato l'incidente.