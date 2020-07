Frosinone, genitori ragazzi autistici: 'Prendiamo atto scuse hotel, stop discriminazioni'

(Fotogramma)

"Prendiamo atto delle loro scuse che, purtroppo, arrivano solo ad un mese e mezzo dall'inizio di questa vicenda e a Capodanno ormai trascorso", ma resta "il rammarico di continuare a leggere la loro sostanziale conferma di aver deciso di non volerci perché la struttura non sarebbe stata adeguata a ospitare i nostri figli in occasione dell’ultimo dell’anno". Così commentano il comunicato di scuse diramato dalla proprietà del Complesso Terme Pompeo di Ferentino i genitori che nei giorni scorsi hanno denunciato di essere stati "esclusi dalla struttura in occasione del Capodanno per la presenza dei nostri figli autistici".

"È stato necessario sollevare la questione sui mezzi di informazione affinché la proprietà di questa struttura, soltanto oggi 2 gennaio, arrivasse quantomeno a chiederci scusa", aggiungono i genitori, che ribadiscono la loro posizione: "Come abbiamo sempre detto i nostri ragazzi sarebbero stati accompagnati dai noi genitori e nulla sarebbe gravato sulla direzione alberghiera. La proprietà avrebbe potuto chiederci approfondimenti, a momento debito sulle loro necessità, che peraltro sono quelle di ragazzi normali, in quanto fanno spesso esperienze socializzanti di questo genere".

"Ringraziamo perciò la proprietà dell'invito che ci rivolgono di volerci loro ospiti - proseguono i genitori - ma dopo aver anche insinuato che saremmo stati noi a non prendere in considerazione la loro struttura crediamo di avere quantomeno il diritto di poter scegliere noi le mete delle nostre prossime gite. Con la speranza che questa vicenda abbia restituito un po' di dignità ai nostri figli - concludono - auguriamo a tutti di mostrare maggiore attenzione verso i più deboli, evitando qualsiasi gesto di natura discriminatoria come quello subito da noi in questa occasione".