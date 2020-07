Gran Sasso, alpinisti precipitano: uno è grave

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Incidente sul Gran Sasso. Il Soccorso Alpino è intervenuto per aiutare due alpinisti romani, precipitati per circa 100 metri mentre salivano il Canale del Tesoro Nascosto. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale de L'Aquila. Lo fa sapere un tweet del Soccorso Alpino.