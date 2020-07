Torino, si barrica in casa con madre e fratello

Si è barricato nella propria abitazione in via Vittorio Emanuele, a Torino, impedendo alla madre e al fratello di uscire. E' accaduto nel pomeriggio attorno alle 15. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il pm Caspani di turno e gli agenti della Polizia Municipale di Torino che hanno fatto il Tso all'uomo, un 41enne residente in Inghilterra. L. R., non armato al momento del sequestro, è stato convinto tre ore più tardi dai negoziatori dell'Arma ad aprire la porta di casa. Immobilizzato dai militari dell'aliquota di primo intervento in attesa dei sanitari, sono stati così liberati la madre e fratello entrambi in buone condizioni.