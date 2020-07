L'amico di Piersanti Mattarella: "Era sereno, il fratello Sergio il maggiore confidente"

L'avv. Antonio Todaro

di Elvira Terranova

"Incontrai Piersanti Mattarella pochi giorni prima che venisse ucciso. Andammo insieme a una mostra. Lui venne con la moglie Irma, senza la scorta. Lo accompagnai io con la mia 124. Era sereno. Aveva la consapevolezza di potere camminare senza alcun timore, appunto sereno. Eppure mancavano pochissimi giorni alla sua uccisione". Antonio Todaro, 80 anni appena compiuti, è un avvocato in pensione. E' stato uno degli amici di famiglia più cari dell'ex Presidente della Regione siciliana, il Governatore dalle 'carte in regola', ucciso il 6 gennaio 1980, mentre andava alla messa per l'Epifania. Ancora oggi, nonostante siano trascorsi 40 anni da quel tragico giorno, Antonio Todaro, che negli anni Settanta a capo del 'Gruppo Politica', l'iniziativa di formazione all’impegno socio-politico, proposta nel 1977, da Piersanti Mattarella e da altri suoi giovani amici e collaboratori, si commuove quando fa un salto indietro nel tempo e ricorda l'amico Piersanti. Ma mette subito in chiaro che non vuole "farne un santino", bensì descrivere gli ultimi anni trascorsi insieme, anche in vacanza, con il Presidente ucciso davanti agli occhi della moglie Irma Chiazzese.

L'avvocato Todaro ha gli occhi lucidi quando ricorda l'ultima volta in cui vide Piersanti Mattarella, quattro giorni prima dell'omicidio. "Non avrei mai pensato che non lo avrei mai più rivisto...", dice oggi in una intervista all'Adnkronos. Poi si illumina quando ricorda "quel pomeriggio". "Era l'inizio dell'anno del 1980, quando andai a prendere Piersanti con la mia auto per andare a vedere insieme una mostra d'arte, di cui lui era un grande appassionato- racconta - Passò da casa mia e andammo insieme in macchina. E ricordo la sua sobrietà, al limite della cautela di quest'uomo che pur rivestendo un ruolo pubblico così importante come quello di Presidente della Regione. Lui, con grande serenità, salì sulla mia macchina con la moglie, senza la scorta. Questo mi fece pensare che aveva il cuor sereno".

Era sereno, dunque, Piersanti Mattarella. Non immaginava, forse, di essere ucciso solo pochi giorni dopo. "Solo una volta - racconta ancora l'amico Antonio Todaro - ebbe un sussulto. Ricordo che stavamo tornando da Castellammare del Golfo (città di origine di Mattarella ndr), quando arrivando a Terrasini vedemmo una fila di costruzioni abusive. Lui ebbe un momento di riflessione sulle conseguenze che un'azione proibitiva di interruzione avrebbe potuto procurargli. Vedendo quelle schifezze lungo la costa si mise le mani nei capelli, ebbe una sorta di sussulto a pensare alle difficoltà e all'impegno, alle reazioni che si sarebbero determinate per questo intervento. Ma a me, personalmente, sensazioni di preoccupazione per la sua vita non ne esternò mai, eppure io ero molto vicino a lui. A differenza di quanto detto dalla dottoressa Trizzino". Maria Grazia Trizzino era il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella. E in passato aveva raccontato che, di ritorno da un viaggio a Roma, alla fine del 1979, per denunciare al Governo la grave situazione siciliana e la necessità di fare pulizia nella Dc Piersanti Mattarella le avrebbe confidato di avere incontrato l'allora ministro Virginio Rognoni: "Se dovesse capitarmi qualcosa, si ricordi di quello che le sto dicendo…".

Antonio Todaro ricorda ancora che Sergio Mattarella "era il confidente più fidato" di Piersanti. "Molti pensieri li ha condiviso soprattutto con suo fratello, se posso dare una mia impressione, il suo consigliere più fidato, più intimo- ricorda oggi nell'intervista all'Adnkronos - L'attuale Capo dello Stato non faceva ancora politica attiva, teneva il suo spazio discreto e riservato. Ma la contiguità totale più frequente era quella con suo fratello. Gli altri sì hanno avuto delle confidenze dal Governatore ma mai quanto Sergio".

Poi, l'amico avvocato di Piersanti Mattarella sottolinea con commozione che "oggi manca moltissimo una persona, un politico, come Piersanti Mattarella", un "uomo la cui grande umiltà non toglieva niente alla sua autorevolezza". Manca una persona dotata della sua fantasia, della sua gioiosità della vita. Aveva il gusto della vita. La gioia della vita, senza essere bacchettone, amava anche gli aspetti più ludici, più sereni, più immediati. Amava la musica leggera, l'arte, il tutto vissuto con molta disinvoltura, senza particolari impacchettamenti, con una grande sensazione del senso dell'amicizia". E ricorda che il "giorno in cui fu nominato Presidente della Regione, lui mi chiamò alle otto del mattino per chiedermi come stava mia nonna, perché sapeva che stava male". "Ricordo la sua faccia quando un commesso lo chiamò, il giorno in cui un giorno andai a trovarlo, lo chiamò 'eccellenza', lui non era pronto. Non fece cenno al commosso ma ebbe un sussulto perché riteneva quel tributo, che peraltro gli spettava, lo considerava estraneo alla sua dimensione umana e sociale".

Antonio Todaro è l'autore della fotografia-icona che ritrae Piersanti Mattarella mentre è al telefono nel suo ufficio. "Ho sempre avuto la passione della fotografia - racconta oggi - e quel giorno, andai a trovare il Presidente del suo ufficio. Era una riunione direi familiare, c'era pure sua nipote Lea, la critica d'arte. Io avevo con me la Nikon che avevo comprato da poco. Era assorto e malinconico in quell'istante in cui l'ho fotografato. C'era stato qualche giorno prima un incidente aereo. E lui esprimeva con quello sguardo la sua partecipazione emotiva, stava assorto e silenzioso. Non ha parlato per alcuni minuti. Quel momento mi parve una sintesi complessiva della sua sensibilità, della sua attenzione e partecipazione umana a ciò che accadeva".

Antonio Todaro e Piersanti Mattarella si conobbero tra la fine degli anni '50 e gli inizi degli anni '60. "Io mi stavo laureando e Piersanti era l'assistente di Salvatore Orlando Cascio (padre di Leoluca Orlando, ndr.) in Diritto privato - dice - Ma i rapporti si intensificarono dieci anni dopo, quando lui iniziò il suo impegno in politica". E così nacque, su iniziativa di Piersanti Mattarella, il 'Gruppo Politica', "che non era una scuola di politica", dice. Era, piuttosto, una iniziativa di formazione all’impegno socio-politico. "Nel mondo cattolico di quegli anni, soprattutto dopo la stagione del Concilio Vaticano si avvertirono molte inquietudini - dice - molte tensioni. Proprio in quel periodo Piersanti pensò di riunire alcuni suoi amici e conoscenti per dare avvio a una sorta di programma che coinvolgesse i ragazzi, che coinvolgesse anche le persone della strada per trovare soluzioni che potessero essere condivise e potessero suscitare. Per preparare una classe dirigente. Voleva coinvolgere i ragazzi delle più varie estrazioni".

I giovani discutevano di riforme, di programmazione economica. "Discutevamo con questi amici della società civile di queste riforme da fare - dice - e queste conversazioni si svolgevano la sera in via Libertà. Cominciavano dopo cena e finivano molto tardi". E fu proprio Piersanti Mattarella e volere Antonio Todaro alla guida del 'Gruppo Politica'. Vennero così organizzati convegni aperti al pubblico. "Si preparavamo degli schemi di interesse - dice - si invitavano dei relatori importanti, non solo del mondo cattolico ma anche laico. E dopo la relazione si apriva un dibattito con il pubblico. E dopo c'era una sorta di sintesi nella quale Piersanti si poneva come interlocutore e chiarificatore tra il pubblico e i relatori". Erano "punti di incontro aperti alle varie culture, non erano scuole di partito" in questo senso anticipando "quel che fu fatto dopo, ad esempio con la scuola di padre Arrupe". Tra i temi affrontati c'erano, ad esempio, 'Il valore del fare politica', 'I diritti civili, di espressione, di culto', 'La differenza tra lo Stato democratico e lo Stato totalitario', 'I rapporti tra cristianesimo e marxismo', in pieno clima di compromesso storico. Oppure ' I raporti tra società ed economia', 'Il sindacato e partiti politici', oppure sul Mezzogiorno e la Riforma agraria in Sicilia.

Se oggi Piersanti Mattarella fosse vivo "farebbe propria l'esortazione che di recente ha fatto suo fratello (il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ndr) - dice Todaro - parlo del richiamo intanto al senso di solidarietà - dice ancora Antonio Todaro - La valorizzazione dell'agire per rimuovere le ingiustizie, sapendo di affrontare dei costi, ma sono certo che Piersanti le affronterebbe. Vorrebbe costruire un mondo migliore. Era convinto che con l'impegno delle persone più generose si potesse costruire insieme un mondo migliore. E che era una cosa fattibile". Scriveva Piersanti Mattarella “ Il cammino della società impone che la democrazia si difenda con l’esercizio concreto della democrazia stessa, alla quale tutti devono avvertire il dovere di partecipare con continuità e con passione”. Poi, Antonio Todaro si ferma un attimo e ripete, quasi sussurrando: "Oggi Piersanti ci manca, manca a tutta Italia...".