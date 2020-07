Cagliari, parroco aggredito in chiesa

Foto Adnkronos

di Silvia Mancinelli

E' stato aggredito nella chiesa di San Gregorio Magno, in via del Borghetto, da un uomo e una donna sorpresi nel cuore della notte all'interno della cappella. E' successo intorno all'una e mezza a Pirri, Cagliari, quando don Eugenio Cocco è sceso per controllare cosa stesse accadendo, svegliato dai rumori. La coppia lo ha tramortito con un oggetto contundente ferendolo alla testa prima di dileguarsi.

Il parroco, trasportato in ambulanza all'ospedale Brotzu e dimesso con una prognosi di 15 giorni, ha riportato un taglio suturato con oltre 30 punti.