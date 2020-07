Affogano il cane nel water per rubare indisturbati

Hanno svaligiato un appartamento e, per rubare indisturbati, hanno ucciso il chihuahua affogandolo nel water. L'Eco di Bergamo ricostruisce il furto avvenuto a Torre Boldone. I ladri sono entrati in una casa, approfittando dell'assenza dei proprietari, e hanno rubato denaro e gioielli. In casa hanno trovato Attila, il cagnolino di famiglia, appena regalato dai genitori alla figlia. Per agire indisturbati, i ladri hanno ucciso il cane affogandolo nel water, dove l'animale è stato ritrovato dai proprietari. Sul caso indagano i carabinieri.