Caserta, incendio in casa di riposo: due morti

(Fotogramma)

Due persone sono morte in un incendio divampato in una casa di riposo per anziani a Carinola, in provincia di Caserta. Le vittime, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero due donne. Quattro persone sono ferite. Le fiamme sono divampate intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Carinola e Mondragone. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, la natura dell'incendio sarebbe accidentale.