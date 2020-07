Livorno, acido in faccia a senzatetto

(FOTOGRAMMA)

Un senzatetto, cittadino polacco di 40 anni, vittima di aggressione con l'acido muriatico, venerdì sera intorno alle 22, a Livorno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il clochard si trovava in piazza Dante, a breve distanza dalla stazione ferroviaria, e stava discutendo con un transessuale quando quest'ultimo, senza un apparente motivo, ha tirato fuori una bottiglietta con l'acido scagliandola sul viso del 40enne.

Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno chiamato immediatamente i soccorsi: sono intervenuti sanitari del 118 e le volanti della polizia. Il senzatetto ha riportato un'ustione all'occhio ed è stato medicato in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Gli agenti sono riusciti a fermare il presunto aggressore, condotto in Questura per accertamenti.