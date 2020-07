Picchia la moglie con il martello, fermato

(Fotogramma)

Dopo l'ennesima lite, causata dalla gelosia, un uomo di 50 anni, di nazionalità albanese, nella notte ha picchiato la moglie 44enne, connazionale, colpendola con un martello e minacciandola di morte, anche con un coltello. E accaduto a Toritto, in provincia di Bari. Ieri pomeriggio i carabinieri lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Deve rispondere dei reati di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Solo l'intervento di altri familiari ha evitato il peggio. La donna si è, poi, recata alla caserma dei carabinieri per chiedere aiuto ai militari e per denunciarlo. Si è fatta, poi, accompagnare al Policlinico di Bari per le cure del caso ed è stata dimessa in serata.

Le indagini hanno fatto piena luce su una serie di maltrattamenti fisici e psicologici ai quali la donna da tempo era sottoposta. I carabinieri, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, hanno quindi rintracciato l'uomo, da tempo residente in Italia, e lo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Sequestrati anche gli oggetti utilizzati per commettere le violenze.