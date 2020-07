Papa: "Mettiamo in pratica impegno per la pace"

(AFP)

"In questa prima domenica dell'anno rinnovo a tutti gli auguri di serenità e di pace nel Signore. Nei momenti lieti e in quelli difficili, affidiamoci a Lui, che è nostra speranza. Ricordo anche l'impegno che ci siamo presi a Capodanno, Giornata della Pace: 'La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica'. Con la grazia di Dio, potremo metterlo in pratica". Così Papa Francesco, durante l'Angelus in Piazza San Pietro.

"In tante parti del mondo si sente la terribile aria di tensione - dice Bergoglio -. La guerra porta morte e distruzione. Chiamo tutte le parti a mantenere accesa fiamma del dialogo e dell'autocontrollo e di scongiurare l'ombra dell'inimicizia. Preghiamo in silenzio perché il Signore ci dia questa grazia".