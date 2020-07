Strage Alto Adige, investitore ricoverato in reparto psichiatria

(Fotogramma/Dpa)

E' ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Brunico il 27enne che era alla guida dell'auto che ha travolto la notte scorsa 17 giovani in val Pusteria, uccidendone 6 e ferendone 11, due dei quali in gravissime condizioni. Le condizioni psicologiche del giovane, che è in stato di arresto, hanno fatto decidere ai medici il ricovero in psichiatria dove è piantonato dai Carabinieri.