Anziana morta in agriturismo, sul corpo segni di violento pestaggio

(FOTOGRAMMA)

Una donna di 90 anni è stata trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano. Dalle prime informazioni, sul corpo dell'anziana ci sono segni di violenza. La donna aveva i polsi legati e uno straccio in testa. Gli agenti della Squadra Mobile stanno ascoltando diverse persone nel tentativo di individuare il movente del violento pestaggio che ha provocato nella vittima ecchimosi e tumefazioni in tutto il corpo causandone la morte.

Sono state le urla a richiamare l'attenzione di un uomo, nella vicina area camper. Sunito è partita la chiamata alla polizia. All'arrivo del 118, però, l'anziana era ormai priva di vita.