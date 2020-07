Arezzo, neonato di 6 mesi trovato nell'androne di un palazzo

(Fotogramma)

Un neonato di sei mesi è stato trovato nella notte in un androne di un palazzo ad Arezzo. Il piccolo, notato da una coppia di ragazzi che hanno dato l'allarme, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ai primi controlli e sarebbe in buone condizioni. Poco dopo nella struttura sanitaria si è presentato il padre del neonato che ha raccontato quanto sarebbe successo: il bambino non era stato abbandonato ma 'dimenticato' nella culla, un 'ovetto', rientrando a casa mentre la coppia era convinta di averlo portato in casa. Intanto sono scattate le indagini della polizia e sono in corso accertamenti.