Roma, Raggi a urtisti: "Venerdì via bancarelle da piazze del centro"

(Fotogramma)

''Avete 72 ore per trovare soluzioni alternative. Se le trovate bene altrimenti noi andiamo avanti. Gli uffici del dipartimento Commercio lavoreranno giorno e notte. Si riuniscano tutti i tecnici, anche quelli del I Municipio. L'unica certezza: venerdì le bancarelle si smontano e vanno via". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante un incontro in Campidoglio con gli urtisti che questa mattina protestavano contro lo spostamento delle bancarelle dalle piazze storiche di Roma.