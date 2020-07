Mamma, figlia e nonna investite a Roma

(Fotogramma)

Sono una bambina di 4 anni, la mamma e la nonna le tre persone ferite che sono state investite da un furgone intorno alle 13.30 in via Vicoforte, nella zona di Casalotti, a Roma. Secondo quanto si apprende non sono in pericolo di vita. A investirle un uomo italiano di 68 anni, che era alla guida di un furgone Peugeot Boxer, per cause ancora da accertare. Tra le ipotesi al vaglio anche che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo in seguito a un malore. Sull'incidente indaga la polizia locale di Roma Capitale.