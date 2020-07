Milano, operaio ustionato al volto

(Fotogramma)

Infortunio sul lavoro a Lainate a Milano per un operaio di 43 anni. L'uomo stava eseguendo dei lavori in una cabina elettrica in viale Italia, poco prima delle 14, quando una scintilla lo ha colpito al volto, provocandogli ustioni di primo grado. Il 43enne è stato trasportato in elicottero in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e non versa in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.