Parte colpo dalla pistola, 46enne uccisa in casa

(FOTOGRAMMA)

Una donna di Ostuni, in provincia di Brindisi, è stata uccisa giovedì sera dal marito nella loro casa di contrada Malandrino. L'uomo, 56 anni, imprenditore, è stato arrestato per i reati di omicidio colposo, inosservanza delle prescrizioni derivanti dalla custodia e diligenza dell'arma, regolarmente detenuta, nonché per detenzione illegale di munizionamento di arma da sparo. Il 56enne ha riferito ai poliziotti che il colpo è partito accidentalmente mentre puliva la pistola.

In casa a cena, secondo quanto constatato dagli investigatori, c'erano numerose persone: quando sono giunti sul posto gli agenti del Commissariato e il personale del 118, assieme alla Polizia Scientifica, la donna non dava segni di vita. Nonostante i tentativi di rianimazione, la 46enne è morta.



La perquisizione domiciliare compiuta dalla Mobile ha consentito di trovare, oltre all'arma detenuta legalmente, munizioni relativo ad un'arma di calibro diverso, non regolarmente denunciate.