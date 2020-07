Truffe telefoniche, il numero a cui non rispondere

Immagine di repertorio (Adnkronos)

Il fenomeno delle truffe telefoniche e digitali ha visto un netto rialzo con il finire del 2019. La truffa più diffusa rimane quella del trading online - si legge su Notizie.it - in cui un malintezionato cerca di convincere la persona che ha chiamato a depositare il proprio denaro su un conto che in realtà non esiste. L’escamotage è la promessa di guadagni sicuri attraverso operazioni finanziarie che si rivelano completamente fittizie.

La chiamata arriva dallo 02 871657881 (ma potrebbe arrivare anche da altri numeri). Chi risponde si sente dire: “Vuoi svoltare la tua vita grazie al trading?”. Ovviamente, non è mai così. Ma se prima le chiamate sospette erano facilmente riconoscibili, visto che la maggior parte sembravano provenire dal Regno Unito (con numeri come +44 20 3695 3097 e +44 20 3519 9767), ora lo 02 (prefisso della provincia di Milano) può indurre a rispondere molte più persone.

Da sottolineare come l’atto di rispondere, in realtà, non comporti alcuna conseguenza.

La truffa inizia con l’opera di convincimento. Nello specifico, chi risponde alla chiamata sentirà una voce che tenta di catturare l’attenzione della potenziale vittima promettendo guadagni milionari facili e sicuri. “Se vuoi sapere come svoltare la tua vita grazie al trading” recita il messaggio “premi 1”. Chi si lascia convincere e continua ad ascoltare la telefonata, sarà invitato a registrarsi su un conto online per depositare una quota iniziale.

Tale quota, grazie al trading, promette la voce, verrà presto moltiplicata. Ovviamente non è mai così. Gli eventuali fondi depositati sul conto messo a disposizione non finanziano, ovviamente, nessuna attività di trading. Al contrario, finiscono direttamente nelle tasche del truffatore.