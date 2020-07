Iran: fiaccolata a Lampedusa "No alla guerra, trovare il dialogo"

La fiaccolata di ieri

Arriva da Lampedusa un appello per la pace, con una fiaccolata nel cuore del Mediterraneo. Ieri sera decine di persone, con in prima fila il sindaco Salvatore Martello e il parroco, don Carmelo Lamagra, hanno partecipato alla manifestazione per dire no alla guerra. "Mentre dalla Libia al Medioriente soffiano venti di guerra - ha detto il sindaco Martello - dalla nostra isola, divenuta simbolo di accoglienza e crocevia di speranza, abbiamo voluto lanciare un appello agli altri Comuni, alle istituzioni nazionali ed europee, ma anche all’opinione pubblica: non possiamo restare indifferenti di fronte a quello che sta avvenendo”.