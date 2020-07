Roma, rapisce cane e chiede il riscatto

(Fotogramma)

Aveva perso il suo cane lo scorso 9 gennaio e ne era disperatamente alla ricerca. Sino a quando, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata contattata da una donna che affermava di essere in possesso del suo cane e di volere 100 euro per la restituzione. L’interlocutrice inoltre, nel dare appuntamento alla vittima presso un fast food in via di Tor Bella Monaca, a Roma, l’ha minacciata dicendole che nel caso non si fosse presentata all’incontro, avrebbe venduto il suo cane ad altre persone.

Senza perdersi d’animo la padrona del cane ha immediatamente contattato il 112 chiedendo aiuto e raccontando quanto le era successo. Così ieri sera, verso le 21, all’appuntamento stabilito, oltre alla proprietaria, si sono presentati anche gli agenti del commissariato Casilino i quali, non appena è avvenuto lo ‘scambio’ tra le parti, sono intervenuti bloccando l’autrice del rapimento. M.P., italiana 47enne e già conosciuta alle forze dell’ordine, è stata accompagnata presso gli uffici del commissariato ed al termine delle indagini è stata arrestata per estorsione.