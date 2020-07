Napoli, scontro fra tre treni metro: quattro feriti

(Fotogramma)

Scontro fra tre treni della linea 1 della metropolitana a Napoli. Il tamponamento a catena è avvenuto questa mattina intorno alle 7 all'altezza della stazione di Piscinola, tra un convoglio appena uscito dal deposito, uno che aveva già caricato passeggeri a bordo e un terzo treno senza passeggeri.

Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro. Il più grave, che comunque non è in pericolo di vita, è un macchinista, trasportato da un'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale Cardarelli per un trauma toracico e un trauma cervicale.

Gli altri tre feriti, tutti passeggeri, hanno riportato ferite lievi: uno con un problema lombo-sacrale, un altro con trauma alla mano e un terzo con sospetta frattura dell'arto inferiore. I primi due sono stati portati al pronto soccorso del Cto, mentre il terzo è stato portato al Cardarelli. Altri passeggeri hanno riportato varie contusioni ed escoriazioni.

Confermato il numero di 12 persone leggermente ferite e curate nel "posto medico avanzato" allestito nell'immediato sul posto dal Servizio 118 Napoli 1 Centro, e per i quali non si è reso necessario il ricovero in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso sono state coordinate da Giuseppe Galano in qualità di direttore del Servizio 118 della Asl Napoli 1 Centro e referente sanitario regionale per le maxi emergenze.

Sono intanto in corso indagini dei Carabinieri per far luce sulla dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto tra un treno in entrata nella stazione, proveniente da Garibaldi, e due treni che erano in partenza da Piscinola, stazione capolinea. Il treno in entrata, non è ancora chiaro se per un errore umano o per un guasto tecnico, ha colpito lateralmente uno dei treni in uscita e, in un secondo momento, quasi frontalmente il terzo treno che si accingeva a partire dalla stazione. La velocità era particolarmente ridotta, essendo la stazione di Piscinola uno dei capolinea.

La circolazione sull'intera linea 1 resta ancora sospesa. Anm (Azienda napoletana mobilità), società dei trasporti del Comune di Napoli che gestisce il trasporto su gomma, la linea 1 della metropolitana e le Funicolari, fa sapere che sono state potenziate le linee bus che stanno registrando una maggiore affluenza a seguito dello stop della metropolitana: si tratta delle linee 139 (Cardarelli-Dante), 168 (Frullone-Dante), 604 (Cardarelli-Dante), R2 (Brin-Trieste e Trento), R5 (Brin-Scampia).