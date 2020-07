Roma, incendio in un appartamento

Fiamme in un appartamento a Roma. Nel pomeriggio di martedì intorno alle 15,50 cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via dei Gracchi nel quartiere Prati a Roma per un incendio. Il denso fumo ha coinvolto diversi ambienti dello stesso e al momento non risultano persone coinvolte. Ancora non sono note le cause dell'incendio.