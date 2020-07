Smog Roma, nuovo stop al traffico per veicoli più inquinanti

Mercoledì e giovedì stop ai veicoli più inquinanti e ai diesel fino a euro 6. Il 19 gennaio Domenica Ecologica. "Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L. 'Fascia Verde'". Lo comunica il Campidoglio in una nota.