Bonaccini e il retroscena sul cambio di look

"A 9 anni fui operato al cuore, operazione molto complicata allora. Ho un'aritmia che mi accompagnerà tutta la vita, a gennaio ho avuto un problemino di salute, per fortuna non c'erano problemi gravi ma il cardiologo mi ha consigliato di perdere 10kg. Allora mi sono messo a dieta e ho fatto un po' di attività fisica". In collegamento con 'diMartedì il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, spiega il suo 'cambio di look' degli ultimi mesi dopo che Giovanni Floris gli fa notare che è diventato "molto più fico".