Caso Consip, processo rinviato a marzo

(Fotogramma)

E' stato rinviato al 3 marzo il processo per il caso Consip che vede imputati, tra gli altri, l'ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, accusato di favoreggiamento nell'inchiesta e l'ex comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento. A processo ci sono anche Emanuele Saltalamacchia, all’epoca dei fatti comandante dei Carabinieri della legione Toscana, per favoreggiamento, così come l'ex presidente di Publiacqua Firenze Filippo Vannoni e l'imprenditore Carlo Russo.

L’udienza in programma questa mattina è durata pochi minuti dopo che il tribunale ha disposto trasferimento del procedimento ad altro collegio. Una decisione contestata dalle difese degli imputati che hanno presentato ricorso in Cassazione. Il processo è stato fissato al prossimo tre marzo davanti al primo collegio, e non più il secondo, della ottava sezione collegiale.