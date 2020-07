Investe e uccide 70enne, arrestato guidatore positivo a droghe

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' stato arrestato il conducente dell'auto che nel tardo pomeriggio di ieri a Viareggio (Lucca), in viale della Resistenza, ha investito e ucciso una donna di 70 anni, Fatima Karmas, nata in Marocco ma da decenni residente nella città toscana. Si tratta di un 28enne che, spiega una nota del Comune, "sottoposto agli accertamenti di rito è risultato positivo a sostanze stupefacenti". Il giovane dalla notte scorsa si trova ai domiciliari, come disposto dal pm di Lucca.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la donna stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, praticamente di fronte a casa, quando è stata travolta dalla Panda condotta dal 28enne. La 70enne è morta sul colpo.