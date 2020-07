Vaticano, Papa nomina una donna sottosegretario alla Segreteria di Stato

(Fotogramma)

Il Papa nomina una donna sottosegretario alla Segreteria di Stato. Si tratta di Francesca Di Giovanni, 66 anni, con una laurea in giurisprudenza, che ha lavorato nell'ambito del settore giuridico-amministrativo presso il Centro internazionale del Movimento dei Focolari.

In particolare, Di Giovanni, informa il Vaticano, ricoprirà l'incarico di sottosegretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Finora è stata Officiale della medesima Sezione per i Rapporti con gli Stati. Di Giovanni ha svolto il suo servizio sempre nel settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi relativi ai migranti e i rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo.

"E' la prima volta - rileva Di Giovanni ai media vaticani - che una donna ha un compito dirigenziale in Segreteria di Stato. Il Santo Padre ha preso una decisione innovativa, certamente, che, al di là della mia persona, rappresenta un segno di attenzione nei confronti delle donne. Ma la responsabilità è legata al compito, più che al fatto di essere donna".

Di Giovanni non nasconde la sorpresa: "Assolutamente! È da vari anni che si pensa alla necessità di un sottosegretario per il settore multilaterale: un settore delicato e impegnativo che necessita di un’attenzione particolare, perché ha modalità proprie, in parte diverse da quelle dell’ambito bilaterale. Ma che il Santo Padre affidasse a me questo ruolo, sinceramente non l’avrei mai pensato. È un ruolo nuovo e cercherò di impegnarmi al meglio per corrispondere alla fiducia del Santo Padre, ma spero di farlo non da sola: vorrei far tanto calcolo sulla sintonia che ha sinora caratterizzato il nostro gruppo di lavoro".