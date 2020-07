Sicurezza, forze ordine avranno il taser

(Foto Fotogramma)

La pistola a impulsi elettrici conosciuta come taser entrerà nelle dotazioni delle forze di polizia. Il regolamento che ne disciplina l'uso sarà approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Successivamente dovrà passare il vaglio del Consiglio di Stato e poi tornerà in Cdm per l'approvazione definitiva. La decisione arriva al termine della fase di sperimentazione, che è stata positiva.