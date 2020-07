Bergamo, cadavere di un 20enne sotto un ponte

Un cadavere è stato trovato sotto un ponte del naviglio che attraversa Calcio, in provincia di Bergamo. Il corpo, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, è stato trovato poco prima delle 7 di mattina in via Papa Giovanni XXIII, immerso nell'acqua. Secondo alcuni giornali locali, sarebbe di un cittadino kosovaro di 20 anni, che potrebbe essere stato ucciso al culmine di una lite.