'Fattoria degli animali' in Vaticano per benedizione S.Antonio Abate

E' arrivata la fattoria degli animali di fronte a piazza San Pietro in occasione della tradizionale benedizione nel giorno di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Maiali, mucche, asini, pecore, capre, cavalli, galline e coniglietti delle razze più rare, salvate dal rischio estinzione, sono i protagonisti della mattinata della tradizionale benedizione in occasione della quale gli allevatori dell'Aia hanno allestito la variegata fattoria in piazza Pio XII, di fronte a piazza San Pietro.

In Basilica Vaticana il cardinale Angelo Comastri, arciprete della basilica, presidente della Fabbrica di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, ha officiato la funzione liturgica.

In piazza anche diverse suore che, in visibilio per i coniglietti bianchi che si arrampicavano sulle reti, hanno immortalato le sequenze non disdegnando anche selfie tra le specie rare.