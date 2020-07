Il Papa consegnerà edizione speciale della Bibbia a Zaniolo

(Foto IPA/Fotogramma)

Il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo avrà una edizione speciale della Bibbia. Gliela consegnerà il Papa in persona, il prossimo 26 gennaio, in occasione della messa che presiederà nella Basilca di San Pietro per la Domenica dedicata alla Parola di Dio.

"La mattina di domenica 26 gennaio, alle 10, papa Francesco - ha spiegato mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione - presiederà la messa per la Domenica della Parola di Dio, al termine della quale compirà un gesto simbolico: consegnerà la Bibbia a 40 persone in rappresentanza di tante espressioni della nostra vita quotidiana: dal vescovo allo straniero; dal sacerdote alle catechiste; dalle persone consacrate al poliziotto e alla guardia svizzera; dagli Ambasciatori dei vari continenti ai docenti universitari e maestri di scuola primaria e secondaria; dal povero al giornalista senza dimenticare il gendarme".

Una edizione speciale della Bibbia verrà consegnata anche ad un detenuto che sta scontando l’ergastolo in stato di semilibertà. In "rappresentanza degli sportivi", ha spiegato Fisichella, una copia sarà donato all'attaccante della Roma Zaniolo.

"All’uscita dalla Basilica, a tutti quelli che avranno partecipato, sarà consegnata l’edizione speciale della Sacra Scrittura pubblicata dalla San Paolo", ha annunciato Fisichella. Sarà accompagnata da un autografo del Papa, che raccomanda: 'Leggi la Parola di Dio che tieni tra le mani e ascolta la voce del Signore che ti indica il cammino della vita'.