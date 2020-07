Perugia, fidanzati feriti a colpi fucile: arrestato il fratello di lei

(Fotogramma)

E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri della compagnia di Todi il fratello della ragazza ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo che è stata ferita a colpi di arma da fuoco, ieri sera a Marsciano, in provincia di Perugia. Insieme a lei ferito anche il fidanzato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, 40 anni, al culmine di una lite, ha sparato più di un colpo di fucile contro la coppia.